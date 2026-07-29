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Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe place Auguste Grandin Condé-sur-Vire

mardi 23 mars 2027 · place Auguste Grandin · Condé-sur-Vire

Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe place Auguste Grandin Condé-sur-Vire

Informations pratiques

Début
mardi 23 mars 2027
Fin
mardi 23 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
place Auguste Grandin
Adresse
Le Diapason
Ville
50890 Condé-sur-Vire
Département
Manche
Tarif

Condé-sur-Vire

Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe

place Auguste Grandin Le Diapason Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-23 20:30:00
fin : 2027-03-23

Date(s) :
2027-03-23

Quand le cirque redevient travail et le travail un véritable cirque !

Une radio gueule une chanson des Sleaford Mods, un bureau fume, des carnets s’empilent… Il bouge tellement vite qu’il devient flou. Il ne fait qu’accélérer. Accélérer à travers la vie comme une fusée à travers le vide trouvant toutes les solutions de l’ingénieur pour diminuer la friction, dans un cirque de productivité absurde, joyeux et sinistre.

Il est nous, et nous, on est lui.

Jongleur, acrobate et comédien, Idriss Roca questionne dans ce spectacle de cirque, notre rapport à l’hyper productivité, à notre désir d’essayer de jongler avec tout, tout le temps, et à ce mot Travail , qui n’est pas toujours totalement clair…

Cirque, jonglage 1h Tout public, dès 8 ans   .

place Auguste Grandin Le Diapason Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 77 87 30  solveig.bernard@conde-sur-vire.fr

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English : Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe

L’événement Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-07-20 par CD50 Culture

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