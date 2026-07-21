Villes en scène > Sax & Gospel Quatuor Ellipsos Cinéma-Théâtre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 19 mai 2027 · Cinéma-Théâtre · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Villes en scène > Sax & Gospel Quatuor Ellipsos
Cinéma-Théâtre 12 rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-19 20:30:00
fin : 2027-05-19
Date(s) :
2027-05-19
Quand le quatuor de saxophones rencontre l’énergie du gospel, la musique devient une véritable célébration !
Flamboyance, maîtrise et générosité… trois termes qui reviennent souvent à propos du Quatuor Ellipsos reconnu aujourd’hui comme l’un des plus brillants quatuors de saxophones dans le monde.
Sax & Gospel est un projet instrumental et vocal original imaginé par cet ensemble qui s’amusent avec bonheur à faire côtoyer musiques d’hier et d’aujourd’hui. Les saxophonistes jouent des versions inédites de chefs-d’œuvre de la musique tels que la célèbre Toccata et Fugue de Jean-Sébastien Bach ou le Clair de Lune de Debussy avant de déposer leurs instruments pour chanter a capella les plus célèbres airs de Gospel tels que Amazing Grace, ou Oh When the Saints.
Avec talent et malice, le Quatuor Ellipsos mélange les styles pour notre plus grand plaisir !
Musique sacrée et Gospel 1h Tout public, dès 6 ans .
Cinéma-Théâtre 12 rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16 accueil@cnvilledieu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Villes en scène > Sax & Gospel Quatuor Ellipsos
L’événement Villes en scène > Sax & Gospel Quatuor Ellipsos Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-21 par CD50 Culture
À voir aussi à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (Manche)
- Visite guidée | Raconte-nous Villedieu et ses chevaliers Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 30 juillet 2026
- Soirée loups-garous Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 30 juillet 2026
- Balades à poney dans la cité sourdine Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 31 juillet 2026
- Villedieu fête la libération Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 1 août 2026
- Visite guidée | Raconte-nous Villedieu et son histoire Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 3 août 2026