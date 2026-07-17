Villes en scène > Tout ce qui reste à venir Collectif Eskandar Espace culturel Le Podium Les Pieux

Informations pratiques

Les Pieux

Villes en scène > Tout ce qui reste à venir Collectif Eskandar

Espace culturel Le Podium 1 allée de la Fosse Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:30:00

fin : 2027-02-18

Date(s) :

2027-02-18

Une pièce chorale et polyphonique inspirée de rencontres menées dans le Cotentin et le Bessin

Tout ce qui reste à venir raconte l’histoire d’un village situé au bord d’un marais et de celles et ceux qui y vivent. Bientôt, l’exploitation industrielle d’une grande tourbière cessera, le territoire va changer. Les terres seront inondées, d’autres usages devront être inventés.

Certains habitants se résignent, d’autres refusent, d’autres encore imaginent qu’il s’agit d’un mensonge ou d’un vaste complot contre leur mode de vie. Les espaces se transforment, les modes de vie changent, le passé disparaît mais l’avenir reste complètement incertain.

À partir de rencontres menées auprès d’habitants, de performances textuelles et musicales et d’un dialogue avec des scientifiques autour des enjeux des transitions climatiques, le Collectif Eskandar propose une fiction où se feront entendre les tensions politiques contemporaines. Entre deuil et espérance, lucidité et attachement, fin d’un monde et naissance d’un nouveau.

Théâtre et musique 1h30 Tout public, dès 7 ans .

Espace culturel Le Podium 1 allée de la Fosse Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 2 33 03 10 30 lepodium@lecotentin.fr

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English : Villes en scène > Tout ce qui reste à venir Collectif Eskandar

L’événement Villes en scène > Tout ce qui reste à venir Collectif Eskandar Les Pieux a été mis à jour le 2026-07-17 par CD50 Culture