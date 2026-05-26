Bize-Minervois

VIN ET VIBES

Hameau de la Roueyre Bize-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 23:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Venez passer de bons moments au Domaine du Loup Blanc lors de la soirée apéro “Vin & Vibes” au cœur du Minervois. Cadre enchanteur avec une vue imprenable sur les collines et le coucher du soleil.

Au programme, dégustation des vins bio du domaine, planches apéro composées de charcuteries et fromages locaux , musique live et ambiance conviviale et détendue.

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Hameau de la Roueyre Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 6 85 81 49 83 contact@vignobleduloupblanc.com

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English :

Come and have a great time at Domaine du Loup Blanc for the Wine & Vibes? aperitif evening in the heart of the Minervois region. An enchanting setting with a breathtaking view of the hills and the sunset.

The program includes tastings of the estate’s organic wines, aperitif platters featuring local charcuterie and cheeses, live music and a relaxed, convivial atmosphere.

L’événement VIN ET VIBES Bize-Minervois a été mis à jour le 2026-05-26 par