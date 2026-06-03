Vineart en Gascogne au Domaine de Herrebouc Domaine de Herrebouc Saint-Jean-Poutge

Saint-Jean-Poutge

Vineart en Gascogne au Domaine de Herrebouc

Domaine de Herrebouc Domaine de Bilé Saint-Jean-Poutge Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Musique, Exposition

VineArt à Herrebouc plantes indisciplinées, vin bio, folk envoûtant et dîner de cheffe sous les étoiles !

10h-18h en accès libre et en autonomie

Vente des vins bio et biodynamiques

Exposition “éloge des indisciplinées”, illustrations botaniques de Florence Gendre

Parcours des saveurs et des sens

10h30 Visite découverte du domaine et dégustation commentée de 9 vins (2h). Sur réservation 15€

16h Rencontre dédicace du livre “Eloge des indisciplinées” de Florence Gendre, illustratrice et d’Alain Canet, agronome agroforestier

Balade botanique autour du château à la découverte des essences locales par Alain Canet

18h Démonstration culinaire les Tables du Gers, par Audrey Molinario de Lune d’Elles incluant un accord met & vin. Offert par les restauratrices et les vigneronnes

19h Concert du duo folksong soul blues Willo. Sur réservation 15€

20h30 Dîner bistronomique sous les étoiles, dans la cour du château, par Audrey Molinario de Lune d’Elles.

Sur réservation 2 tarifs

Dîner 40€ ; Concert + dîner 50€ ; Option accord mets & vins + 15€

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Domaine de Herrebouc Domaine de Bilé Saint-Jean-Poutge 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 68 34 domaine@herrebouc.fr

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English :

Music, Exhibition

VineArt at Herrebouc: unruly plants, organic wine, enchanting folk and a chef’s dinner under the stars!

10 a.m.-6 p.m. Free access and self-guided:

Sale of organic and biodynamic wines

Exhibition ?éloge des indisciplinées?, botanical illustrations by Florence Gendre

Flavours and senses trail

10:30am Discovery tour of the estate and guided tasting of 9 wines (2h). Reservations required 15?

4pm Book signing with Florence Gendre, illustrator, and Alain Canet, agroforestry agronomist

Botanical walk around the château to discover local species by Alain Canet

6pm Les Tables du Gers cooking demonstration, by Audrey Molinario of Lune d?Elles, including a food & wine pairing. Offered by restaurateurs and winemakers

7pm Concert by folksong soul blues duo Willo. Reservations required 15?

8:30pm Bistronomic dinner under the stars, in the château courtyard, by Audrey Molinario of Lune d?Elles.

Reservations required 2 prices:

Dinner 40? ; Concert + dinner 50? ; Wine & food pairing option + 15?

L’événement Vineart en Gascogne au Domaine de Herrebouc Saint-Jean-Poutge a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65