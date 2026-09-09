Vini gadé to péyi : l’ancien hôpital Jean-Martial, Espace Joseph Ho-Ten-You, Cayenne

Informations pratiques

Vini gadé to péyi : l’ancien hôpital Jean-Martial 19 et 20 septembre Espace Joseph Ho-Ten-You Guyane

Gratuit pour tous, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’ancien hôpital Jean-Martial, un site historique et patrimonial exceptionnel

Espace Joseph Ho-Ten-You Place des Palmistes, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 0594295663 https://musee.ctguyane.fr Un premier hôpital en bois est monté vers 1821, suite au transfert de l’hôpital datant de l’époque de la ville bastionnée. Constitué, au départ, uniquement de bâtiments en bois, c’est à partir de 1830-1850 que l’hôpital se dote progressivement de bâtiments typiques avec un noyau central maçonné en moellons, des épaisseurs de murs qui diminuent du rez-de-chaussée aux étages et des galeries de chaque côté, d’abord en bois puis en structure métallique. L’hôpital est complètement achevé à la fin du XIXe siècle et comprend une enceinte, un hôpital militaire, une chapelle, une partie pour les déportés, un pavillon d’entrée, un bâtiment pour les malades, sous-officiers, soldats et colons, un bâtiment pour les officiers, la pharmacie, le logement du médecin-chef, les cuisines, la buanderie, les bains publics et un petit amphithéâtre.

Aujourd’hui, l’hôpital est reconverti en espace d’exposition permanente sur le carnaval de Guyane.

Visite guidée de l’ancien hôpital Jean-Martial, un site historique et patrimonial exceptionnel

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