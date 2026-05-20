Vino-Impro (6ème édition) Château de la Bégude Rousset

Rousset

Vino-Impro (6ème édition)

Samedi 13 juin 2026 de 19h à 23h. Château de la Bégude 901 avenue de la Bégude Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Spectacle d’improvisation comique et interactif en plein air au pied de la Sainte-Victoire.

Ambiance musicale, dégustation de vins du domaine et food-truck.

Pour cette 6ème édition, rendez-vous pour une soirée conviviale en plein air, au pied de la Sainte Victoire, au Château de la Bégude à Rousset.



Du vin, du rire et de l’improvisation sur des thèmes que VOUS aurez choisis!

Au programme:



A partir de 19h verre de bienvenue, restauration sur place avec le Food-Truck Le Burger Affamé et les vins du Château de la Bégude



21h spectacle d’improvisation de La Troupe-Les Comédiens Imprévisibles avec accompagnement musical



A partir de 22h15 temps d’échanges avec les comédiens.





Restauration et vente de vins/boissons possibles tout au long de la soirée, à régler directement au food truck et/ou au Château de la Bégude.



Il n’est pas possible d’apporter son repas ou ses boissons.



CB acceptée sur place. Pas de règlement par chèque.



Parking gratuit



Réservation dans la limite des places disponibles. .

Château de la Bégude 901 avenue de la Bégude Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 69 06 contact@chateaudelabegude.com

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English :

Open-air, interactive improv comedy show at the foot of Sainte-Victoire.

Musical ambiance, wine tasting and food-truck.

L’événement Vino-Impro (6ème édition) Rousset a été mis à jour le 2026-05-20 par Provence Tourisme