VINO LOCO Montpeyroux

VINO LOCO

301 Chemin de Saint-Étienne Montpeyroux Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

initiation de salsa et live d’un groupe de salsa.

Laissez-vous tenter!

Planches mixte pour Deux personnes ( charcuterie et fromage Espagnol sélectionnés par nos soins) 18€ .

English :

salsa initiation and live salsa band.

