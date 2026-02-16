VINO LOCO Montpeyroux
VINO LOCO Montpeyroux samedi 7 mars 2026.
VINO LOCO
301 Chemin de Saint-Étienne Montpeyroux
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
initiation de salsa et live d’un groupe de salsa.
Laissez-vous tenter!
Planches mixte pour Deux personnes ( charcuterie et fromage Espagnol sélectionnés par nos soins) 18€ .
34150 Hérault Occitanie
English :
salsa initiation and live salsa band.
