Violetta ne veut plus mourir dans la dernière scène Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Violetta ne veut plus mourir dans la dernière scène

Du mardi 13 au mercredi 14 avril 2027 à partir de 20h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-13 20:00:00

fin : 2027-04-14

Date(s) :

2027-04-13

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mercredi 14 avril.Familles

Carmen, Aïda, Tosca, Mimi, Didon, Ophélie : abandonnées, folles, malades, désespérées, suicidées ou assassinées… À l’opéra, l’héroïne est bien souvent applaudie lorsqu’elle s’effondre au sol dans la dernière scène. C’est aussi le sort de Violetta, héroïne de La Traviata, le célèbre opéra de Verdi. Malade de la tuberculose, aimée et aimant en retour, elle est pourtant sommée de mettre fin à cette romance par le père de son prétendant qui voit en elle une dévoyée…







Dans cette comédie jouée et chantée, signée Myriam Marzouki et Sébastien Lepotvin, une cantatrice et un baryton s’apprêtent à chanter une version resserrée de ce grand opéra. Mais rien ne se passe comme prévu, car la troisième interprète n’arrive pas… et se fait remplacer à la dernière minute par une comédienne qui bouscule la représentation.







Cette création brouille les frontières entre jeu et chant, et fait se rencontrer théâtre et opéra dans un même élan. Au fil du spectacle surgissent un air de Mozart ou de Bizet, un lied de Beethoven ou une chanson pop… Un mélange des genres qui fait résonner autrement le destin de Violetta. Et celui de toutes les autres. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Meet the %E9artistic team %E0 after the performance on Wednesday, April 14.

L’événement Violetta ne veut plus mourir dans la dernière scène Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille