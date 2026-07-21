Informations pratiques

Arcachon

Violons de Prague

Place de la Basilique Notre Dame Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir un concert éblouissant reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, Mozart, Paganini, Fauré et tant d’autres, mais aussi Dvorak et Smetana, ces deux fameux compositeurs tchèques que les Violons de Prague ressentent si profondément.

Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble 100% Tchèque, qui sublimera à coup sûr cette belle musique. Peut-être ressortirez-vous de ce concert profondément émus et envoûtés…Bon voyage… .

Place de la Basilique Notre Dame Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com

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English : Violons de Prague

L’événement Violons de Prague Arcachon a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Arcachon