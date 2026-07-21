Violons de Prague Arcachon
samedi 26 septembre 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Violons de Prague
Place de la Basilique Notre Dame Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir un concert éblouissant reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, Mozart, Paganini, Fauré et tant d’autres, mais aussi Dvorak et Smetana, ces deux fameux compositeurs tchèques que les Violons de Prague ressentent si profondément.
Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble 100% Tchèque, qui sublimera à coup sûr cette belle musique. Peut-être ressortirez-vous de ce concert profondément émus et envoûtés…Bon voyage… .
Place de la Basilique Notre Dame Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com
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English : Violons de Prague
L’événement Violons de Prague Arcachon a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Arcachon
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