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AGENDA · Marseille 7e Arrondissement

Violons de Prague Concert Européen Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

dimanche 25 octobre 2026 · Abbaye Saint-Victor · Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Abbaye Saint-Victor
Adresse
3 Rue De l'Abbaye
Ville
13007 Marseille 7e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
15 15

Marseille 7e Arrondissement

Violons de Prague Concert Européen

Dimanche 25 octobre 2026 à partir de 18h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 18:30:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Festival Voix des Suds
En chaque tchèque, un musicien
Pour le Festival des voix du Sud, les Violons de Prague se sont assurés le concours de l’une des plus talentueuses soprano actuelle de la jeune République Tchèque. Si les fines bouches , par un snobisme inapproprié, dédaignent les œuvres trop connues , force est de constater qu’il existe une raison évidente à cela, c’est qu’elles touchent l’âme de l’auditeur, elles émerveillent par leur simple beauté naturelle, l’émotion est au rendez-vous, et touche le cœur, comme l’écrivait Beethoven en exergue de sa Missa Solemnis (1823) opus 123 La musique doit venir du cœur et aller au cœur.
Le temps de ce concert à vivre et à partager, ressourcera par sa délicate évidence tous ceux que le cours tumultueux de la vie bouscule inlassablement.
L’homme est fait pour contempler la Beauté du Monde, c’est précisément ce à quoi vous inviteront les émouvants Violons de Prague !

Soprano: Lucie Pražák Vagenknechtová

Violon: Štěpán Pražák

Violoncelliste: Alžběta Vičková   .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62  contact@amisdesaintvictor.com

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English :

Voix des Suds Festival
Every tch%E8que has a musician

L’événement Violons de Prague Concert Européen Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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