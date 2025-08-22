Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Violons de Prague Concert Européen

Dimanche 25 octobre 2026 à partir de 18h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 18:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Festival Voix des Suds

En chaque tchèque, un musicien

Pour le Festival des voix du Sud, les Violons de Prague se sont assurés le concours de l’une des plus talentueuses soprano actuelle de la jeune République Tchèque. Si les fines bouches , par un snobisme inapproprié, dédaignent les œuvres trop connues , force est de constater qu’il existe une raison évidente à cela, c’est qu’elles touchent l’âme de l’auditeur, elles émerveillent par leur simple beauté naturelle, l’émotion est au rendez-vous, et touche le cœur, comme l’écrivait Beethoven en exergue de sa Missa Solemnis (1823) opus 123 La musique doit venir du cœur et aller au cœur.

Le temps de ce concert à vivre et à partager, ressourcera par sa délicate évidence tous ceux que le cours tumultueux de la vie bouscule inlassablement.

L’homme est fait pour contempler la Beauté du Monde, c’est précisément ce à quoi vous inviteront les émouvants Violons de Prague !



Soprano: Lucie Pražák Vagenknechtová



Violon: Štěpán Pražák



Violoncelliste: Alžběta Vičková .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com

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English :

Voix des Suds Festival

Every tch%E8que has a musician

L’événement Violons de Prague Concert Européen Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille