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AGENDA · Montéléger

Virade de l’espoir Montéléger

vendredi 25 septembre 2026 · Montéléger

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Salle des fêtes, place de l'ancien Moulin et Domaine de Lorient
Ville
26760 Montéléger
Département
Drôme
Tarif

Montéléger

Virade de l’espoir

Salle des fêtes, place de l’ancien Moulin et Domaine de Lorient Montéléger Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-25

Depuis 28 ans, la Virade de l’Espoir de Montéléger rassemble petits et grands autour d’un grand élan de solidarité pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose.
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Salle des fêtes, place de l’ancien Moulin et Domaine de Lorient Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

For the past 28 years, the Virade de l’Espoir in Mont%E9l%E9ger has brought together people of all ages in a great show of solidarity to support the fight against cystic fibrosis.

L’événement Virade de l’espoir Montéléger a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme

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