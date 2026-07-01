Informations pratiques

Montéléger

Virade de l’espoir

Salle des fêtes, place de l’ancien Moulin et Domaine de Lorient Montéléger Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Depuis 28 ans, la Virade de l’Espoir de Montéléger rassemble petits et grands autour d’un grand élan de solidarité pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose.

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Salle des fêtes, place de l’ancien Moulin et Domaine de Lorient Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

For the past 28 years, the Virade de l’Espoir in Mont%E9l%E9ger has brought together people of all ages in a great show of solidarity to support the fight against cystic fibrosis.

L’événement Virade de l’espoir Montéléger a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme