Virade de l’espoir Montéléger
vendredi 25 septembre 2026 · Montéléger
Informations pratiques
Montéléger
Virade de l’espoir
Salle des fêtes, place de l’ancien Moulin et Domaine de Lorient Montéléger Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Depuis 28 ans, la Virade de l’Espoir de Montéléger rassemble petits et grands autour d’un grand élan de solidarité pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose.
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Salle des fêtes, place de l’ancien Moulin et Domaine de Lorient Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
For the past 28 years, the Virade de l’Espoir in Mont%E9l%E9ger has brought together people of all ages in a great show of solidarity to support the fight against cystic fibrosis.
L’événement Virade de l’espoir Montéléger a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme
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