Visite guidée Dessine-moi un village Montéléger
Visite guidée Dessine-moi un village Montéléger vendredi 28 août 2026.
Montéléger
Visite guidée Dessine-moi un village
5 Montée du château Montéléger Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Regardez le village autrement… et laissez votre crayon en révéler les secrets !
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5 Montée du château Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Take a different look at the village? and let your pencil reveal its secrets!
L’événement Visite guidée Dessine-moi un village Montéléger a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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