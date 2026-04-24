Montéléger

Visite guidée Dessine-moi un village

5 Montée du château Montéléger Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Regardez le village autrement… et laissez votre crayon en révéler les secrets !

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5 Montée du château Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Take a different look at the village? and let your pencil reveal its secrets!

L’événement Visite guidée Dessine-moi un village Montéléger a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme