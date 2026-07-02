Virginie Capizzi & Thomas Cassis – Même pas mal, Salle Paul-Fort, Nantes
jeudi 8 avril 2027 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Virginie Capizzi & Thomas Cassis – Même pas mal Jeudi 8 avril 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique
5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-08T20:30:00+02:00 – 2027-04-08T22:00:00+02:00
Fin : 2027-04-08T20:30:00+02:00 – 2027-04-08T22:00:00+02:00
Conçu de mots, syllabes, instruments naturels et sons synthétiques aux pouvoirs curatifs, ce spectacle mélange jazz, pop, bossa, ballades et groove pour booster la bonne humeur. Chaque chanson raconte une histoire originale, explorant les peurs surmontées, les consolations nécessaires, les câlins, les doudous et les amitiés. Avec humour et poésie, le projet initie le jeune public aux musiques de jazz tout en s’ouvrant à la pop et à une variété de styles : swing, ballade, bossa, biguine, groove… Les arrangements soignés, l’improvisation vocale et instrumentale, et le jeu sur scène mêlant acoustique et électrique créent un univers riche et vivant, où exigence musicale et fantaisie enfantine se rencontrent pour un spectacle joyeux et enchanteur.
Dans le cadre du festival Petits & grands
À partir de 6 ans – 50 min.
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]
Ce spectacle ludique de Virginie Capizzi et Thomas Cassis, mélange chansons anti-bobos et mélodies thérapeutiques, pour petits et grands.
Maëla Mainguy
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