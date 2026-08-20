Vis ma vie de bibliothécaire, Médiathèque municipale de Baulon, Baulon

Informations pratiques

Vis ma vie de bibliothécaire Vendredi 2 octobre, 16h30 Médiathèque municipale de Baulon Ille-et-Vilaine

nombre limité de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Découverte du métier de bibliothécaire pour les enfants à partir de 8 ans, créneaux de 30 minutes, sur inscription.

Médiathèque municipale de Baulon 4 rue Philippe 35580 Baulon Baulon 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne 02-99-85-33-80 https://www.bibliothequesdesvallons.fr/ médiathèque parking

Biblis en folie 2026

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