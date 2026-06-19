Saintes

Visez la Lune !

place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 22:30:00

fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Animation dans le cadre de la manifestation nationale On the Moon again . La lune montera en aspect gibbeux, elle culminera vers 22h et sera visible une grande partie de la nuit.

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place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 86 36 75 astrolab@sciencesatlantique.org

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English :

Event as part of the national On the Moon Again celebration. The moon will rise in its gibbous phase, reach its highest point around 10 p.m., and be visible for most of the night.

L’événement Visez la Lune ! Saintes a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge