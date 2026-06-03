Visita guiada Biarritz
Visita guiada Biarritz vendredi 10 juillet 2026.
Biarritz
Visita guiada
Place des anciens combattants Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Paseo desde el Rocher de la Vierge hasta el Hôtel du Palais pasando por el Port des Pêcheurs y la Grande Plage.
Descubra las diferentes facetas de la ciudad en torno a los temas de la caza de ballenas, las cabezas coronadas, los grandes modistos y el nacimiento del surf en la costa del Biarrote.
Paseo de aproximadamente 2 km .
Place des anciens combattants Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visita guiada
L’événement Visita guiada Biarritz a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates Biarritz 9 juin 2026
- Visite guidée Les incontournables Biarritz 9 juin 2026
- Wheels and waves Biarritz 10 juin 2026
- Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz 10 juin 2026
- Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz 10 juin 2026