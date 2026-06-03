Biarritz

Visita guiada

Place des anciens combattants Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Paseo desde el Rocher de la Vierge hasta el Hôtel du Palais pasando por el Port des Pêcheurs y la Grande Plage.

Descubra las diferentes facetas de la ciudad en torno a los temas de la caza de ballenas, las cabezas coronadas, los grandes modistos y el nacimiento del surf en la costa del Biarrote.

Paseo de aproximadamente 2 km .

Place des anciens combattants Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Visita guiada

L’événement Visita guiada Biarritz a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Biarritz