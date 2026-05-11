Visite 360° -22,7°C, une expérience musicale et polaire de Jan Kounen Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Visite 360° -22,7°C, une expérience musicale et polaire de Jan Kounen Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mardi 2 juin 2026.
Jonzac
Visite 360° -22,7°C, une expérience musicale et polaire de Jan Kounen
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-02 15:00:00
fin : 2026-06-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-02
À la Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° -22,7°C, une expérience musicale et polaire de Jan Kounen grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations et bien plus
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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
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English :
At Micro-Folie Jonzac, enjoy a 360° experience -22.7°C, a musical and polar experience by Jan Kounen thanks to the virtual reality headset in a selection of content such as documentaries, shows, explorations and much more
L’événement Visite 360° -22,7°C, une expérience musicale et polaire de Jan Kounen Jonzac a été mis à jour le 2026-05-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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