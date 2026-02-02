Visite du château de Jonzac Office de tourisme de Jonzac Jonzac

Visite du château de Jonzac

Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Pass château + ville

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-28

2026-02-10

Laissez-vous conter le millénaire d’histoire de cet édifice et parcourrez les salles musées du conseil municipal, des mariages où figurent le tableau des seigneurs de Jonzac, le théâtre Napoléon III.

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme.

Let us tell you about the building’s thousand-year history, and take you on a tour of the museum rooms, including the council chamber, the marriage hall with its painting of the Lords of Jonzac, and the Napoleon III theater.

Information and reservations at the Tourist Office.

