Visite à deux voix Autour du drapeau des vétérans de la guerre de1870-1871 de Lugny , avec Frédéric Lafarge, historien de Lugny Salle du rez-de-chaussée de la mairie Lugny

jeudi 6 août 2026 · Salle du rez-de-chaussée de la mairie · Lugny

Informations pratiques

Lugny

Visite à deux voix Autour du drapeau des vétérans de la guerre de1870-1871 de Lugny , avec Frédéric Lafarge, historien de Lugny

Salle du rez-de-chaussée de la mairie 7 Place du Pâquier Lugny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Visite à deux voix autour du drapeau des vétérans de la guerre de 1870-1871. Venez découvrir ce drapeau remis au jour récemment à Lugny et

le contexte de sa confection au début du XXe siècle. .

Salle du rez-de-chaussée de la mairie 7 Place du Pâquier Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30

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English : Visite à deux voix Autour du drapeau des vétérans de la guerre de1870-1871 de Lugny , avec Frédéric Lafarge, historien de Lugny

L’événement Visite à deux voix Autour du drapeau des vétérans de la guerre de1870-1871 de Lugny , avec Frédéric Lafarge, historien de Lugny Lugny a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)