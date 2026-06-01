Visite à la découverte du jardin potager du SS.Redentore, Orto Giardino del Convento della Chiesa del SS. Redentore, Venezia

Visite à la découverte du jardin potager du SS.Redentore Samedi 6 juin, 11h00, 15h00 Orto Giardino del Convento della Chiesa del SS. Redentore Venezia

Visite guidée GRATUITE sur réservation (20 personnes par groupe). L’entrée au jardin est payante : 12€; réduit 6€ (résidents, enfants 6/12 ans, membres FAI). Gratuit : ecclésiastiques, ICOM, personnes handicapées et accompagnateurs, guides touristiques ag

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

VISITE GUIDÉE GRATUITE DU JARDIN POTAGER DU SS.REDENTORE

Le jardin potager du couvent de l’église du Très Saint-Rédempteur a ouvert ses portes aux visiteurs en octobre 2024, après une restauration complète, promue et réalisée par la Venice Gardens Foundation, qui s’occupe également de sa conservation au fil du temps avec ses propres jardiniers, à travers des programmes spécifiques, synthèse des anciennes connaissances et des nouvelles techniques.

Le jardin potager accueille les visiteurs avec une proposition de découverte suggestive et captivante : une promenade prête à nourrir le regard et l’esprit. Dès qu’on franchit le seuil, on est enveloppé d’un profond sentiment de paix : la présence des oliviers et les cloîtres silencieux invitent à ralentir le pas et offrent un moment de recueillement, préparant le regard et l’esprit du visiteur à la vue que, quelques pas plus loin, éveille les sens et les émotions. De longs parcours articulés se ramifient, ombragés par une pergola en bois de châtaignier couverte de vignes et de roses grimpantes accompagnées de glycines et de bignonie ; parmi les hauts cyprès, un réseau de sentiers répartit l’espace de l’oliveraie, du verger et des cultures. Ici se déploie un monde vivant et coloré : herbes, légumes, bordures fleuries composées d’espèces méditerranéennes, aromatiques et médicinales diffusent dans l’air une trame enveloppante de parfums. Au bord de la Lagune se trouve le petit Jardin des Pythosphères, isolé et ombragé, caractérisé par des feuilles compactes et à feuillage persistant et par les basses et, sur le front de l’eau, par une pergola recouverte de Rosa banksiae ‘Alba plena’. Les visiteurs peuvent également découvrir la chapelle de méditation, temple du silence et de la paix et les Anciennes Officines, historiques bas bâtiments, ouverts vers le Jardin Potager sur le versant nord et sur la Lagune au sud. Enfin, vous trouverez le café, face à la lagune, dédié à l’accueil et à l’hospitalité et la Serra, datant du siècle dernier : lieu d’étude et d’expérimentation pour les jardiniers les plus expérimentés et raffinés. Le jardin potager, avec ses parfums, ses bruits et ses couleurs, est un espace de beauté simple et authentique qui invite au calme et au respect des rythmes naturels.

Orto Giardino del Convento della Chiesa del SS. Redentore Giudecca 194/A, 30133 Venezia Venezia 30133 Venezia-Murano-Burano Venezia Veneto +393452839333 https://www.venicegardensfoundation.org/it/hortus-redemptoris [{« type »: « email », « value »: « segreteria@venicegardensfoundation.org »}] Le jardin potager de l’église du Très Saint-Rédempteur – qui n’a jamais été ouvert au public jusqu’en 2024 – peut maintenant être visité grâce à la restauration promue et réalisée par la Venice Gardens Foundation, incarnée dans les principes de connaissance, respect, responsabilité, durabilité et autosuffisance. Rendre accessible ce lieu de haute valeur historique, symbolique et spirituelle, dans le plein respect des principes capucins et en ligne avec la vision d’un avenir responsable et durable est l’objectif poursuivi par Venice Gardens Foundation, fondée et présidée par Adele Re Rebaudengo. Après la restauration des jardins royaux de Venise, la Fondation s’est consacrée à celui du vaste jardin potager – comprenant la chapelle de méditation, les anciennes officines et la serre – qui ramène à l’importante tradition des jardins et des jardins conventuels, à leur richesse et à leur capacité d’expérimentation, tout en regardant l’avenir avec un engagement conscient. Un important projet d’importance internationale pour la ville, modèle d’échange mutuel de visions et de savoirs. Annexe à l’église du Santissimo Redentore, réalisée par l’illustre architecte Andrea Palladio sur ordre de la Sérénissime et confiée aux capucins sous licence apostolique du pape Grégoire XIII, en symbole de gratitude et de renaissance après la peste de 1575-1577, le Compendium s’étend sur environ un hectare du canal de la Giudecca jusqu’à la lagune. Marqué par le passage du temps et par « l’eau grosse » de novembre 2019 (une marée exceptionnelle qui, atteignant 187 centimètres, a dévasté la ville de Venise), il a été confié à la Venice Gardens Foundation en 2021 par la Curie provinciale des frères mineurs capucins, avec l’autorisation du Saint-Siège et de la Surintendance pour l’archéologie, les beaux-arts et le paysage, afin de sauvegarder un témoignage d’une importance historique, paysagère, culturelle et religieuse aussi importante. Vaporetto ligne 2 ou 4.1/4.2 – arrêt Giudecca-REDENTORE Le jardin est situé derrière l’église du Santissimo Redentore (alla Giudecca). À gauche de l’église du Saint-Rédempteur, prendre la rue des Frères. En bas à gauche, l’entrée se trouve au numéro 194/A.

VISITE GUIDÉE GRATUITE DU JARDIN POTAGER DU SS.REDENTORE

© Francesco Neri