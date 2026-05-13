Visite à la lanterne Contes et Légendes de Provence, Musée du Patrimoine, Grimaud

Visite à la lanterne Contes et Légendes de Provence Samedi 23 mai, 19h30, 20h00 Musée du Patrimoine Var

Limité à 20 personnes par cessions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

A la lueur des lanternes, parcourez les espaces du musée à travers une visite contée dans laquelle mythe et réalité se perdent parmi les objets. Vous partirez à la découverte de mythes et légendes qui continuent encore aujourd’hui de façonner la Provence, et se reflètent dans les paysages grimaudois.

Musée du Patrimoine Route nationale 83310 Grimaud Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 22 18 20 90 https://www.grimaud-provence.com/decouvrez/le-charme-dun-village/le-patrimoine-et-les-monuments/le-musee-du-patrimoine/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 22 18 20 90 »}] Ce musée présente l’originalité de se développer dans trois bâtiments, reliés avec le temps : une maison de village, un ancien moulin à huile et une ancienne forge, datant du XVIème siècle.

Il expose une riche collection d’objets retraçant la vie provençale du XIXème siècle et les différents métiers et productions qui ont fait le succès de la région : huile d’olive, travail du liège, sériciculture. Accessible facilement à pied. Un parking se trouve également à proximité.

A la lueur des lanternes, parcourez les espaces du musée à travers une visite contée dans laquelle mythe et réalité se perdent parmi les objets.

©Cyril Carpentier