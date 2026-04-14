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Visite à la lueur des bougies, Musée Paysan d’Émile, Simorre

Visite à la lueur des bougies, Musée Paysan d’Émile, Simorre

Visite à la lueur des bougies, Musée Paysan d’Émile, Simorre samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Paysan d'Émile

Adresse : 80, boulevard Dom Brugelle 32420 Simorre

Ville : 32420 Simorre

Département : Gers

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite à la lueur des bougies Samedi 23 mai, 18h00 Musée Paysan d’Émile Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

18h – Conférence sur le thème « La vie aux Antilles avant l’abolition de l’esclavage à travers la peinture et les objets d’art », suivi du verre de l’amitié.
20h -22h – visite gratuite du musée à la lueur des bougies.

Musée Paysan d’Émile 80, boulevard Dom Brugelle 32420 Simorre Simorre 32420 Gers Occitanie 05.62.62.36.64 http://www.muséepaysan.fr La vie quotidienne des paysans gascons au début du XX siècle, racontée par plusieurs centaines d’objets, outils,ustensiles et documents d’époque. Pour mieux accueillir les visiteurs, visite guidée en français ou en occitan. Rallye junior pour les enfants et visite adaptée parents enfants. Parking à proximité.
18h – Conférence sur le thème « La vie aux Antilles avant l’abolition de l’esclavage à travers la peinture et les objets d’art », suivi du verre de l’amitié.

©musée paysan

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