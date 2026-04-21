Visite à vélo street art dans la ville ! Maison du Pilier Rouge Le Mans mercredi 8 juillet 2026.

Le Mans

Visite à vélo street art dans la ville !

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 21:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Partez à la rencontre des fresques du festival Plein champ emblématiques de l’art urbain contemporain. Depuis 2019, près de vingt artistes contribuent au rayonnement de l’art dans la ville et dans la nature pour susciter l’émotion.

Vélo en bon état et casque obligatoire.

Jauge de 20 personnes. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite à vélo street art dans la ville ! Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72