Visite accompagnée avec la commissaire d’exposition, La chapelle, Clairefontaine-en-Yvelines

Informations pratiques

Visite accompagnée avec la commissaire d’exposition Dimanche 13 décembre, 17h00 La chapelle Yvelines

Inclus dans le billet de l’exposition (plein tarif 6 euros, tarif réduit 5 euros, gratuit pour les moins de 15 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:30:00+01:00

Fin : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:30:00+01:00

La commissaire d’exposition vous accompagne pour vous faire découvrir les dessous de l’exposition sur les 200 ans de la photographie : les choix, les coups de coeur, les anecdotes, les oeuvres clefs…

Cette visite peut être complétée ensuite par la conférence sur la photographie avec Baudoin Lebon (inclus dans le prix du billet).

La chapelle 12 impasse de l’abbaye, 78120 Clairefontaine Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France + 33 1 34 9439 87 http://www.lachapelledeclairefontaine.org https://www.instagram.com/lachapelledeclairefontaine/;https://www.facebook.com/LaChapelleDeClairefontaine La Chapelle est un centre d’art contemporain associatif fondé en 2016 par Baudoin Lebon. Située dans un ancien monastère rénové, au sein d’un parc de sculpture, La Chapelle propose toute l’année expositions, concerts, spectacles. Accès en voiture, ou train pour Rambouillet puis bus ou taxi.

Parking devant le bâtiment ou à 200 mètres (derrière l’église)

La commissaire d’exposition vous accompagne pour vous faire découvrir les dessous de l’exposition sur les 200 ans de la photographie : les choix, les coups de coeur, les anecdotes, les oeuvres peut…

courtesy baudoin lebon