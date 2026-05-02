Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses (en anglais) Chapelle des Ursulines Quimperlé
Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses (en anglais) Chapelle des Ursulines Quimperlé jeudi 13 août 2026.
Quimperlé
Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses (en anglais)
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 15:45:00
Date(s) :
2026-08-13
Un cheminement à travers 10 années de créations, des œuvres de jeunesse aux œuvres spécialement créées pour cette exposition quimperloise.
En juillet et août, les jeudis à 15h00. .
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses (en anglais)
L’événement Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses (en anglais) Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Cycle Patrimoine Sidney Lumet Cinéma La Bobine Quimperlé 8 mai 2026
- Conférence de Annick Le Douget Espace Benoit Groult Salle Ellé Quimperlé 8 mai 2026
- minisonics (electro trans ethnik house), La Loco, Quimperlé 9 mai 2026
- Exposition Maël Nozahic Chapelle des Ursulines Quimperlé 9 mai 2026
- Anniver’Cirk #11 Rue du Viaduc Quimperlé 9 mai 2026