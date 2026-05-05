Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses (en anglais) Chapelle des Ursulines Quimperlé
Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses (en anglais) Chapelle des Ursulines Quimperlé jeudi 20 août 2026.
Quimperlé
Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses (en anglais)
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 15:45:00
Date(s) :
2026-08-20
Un cheminement à travers 10 années de créations, des œuvres de jeunesse aux œuvres spécialement créées pour cette exposition quimperloise.
En juillet et août, les jeudis à 15h00. .
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses (en anglais)
L’événement Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses (en anglais) Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS