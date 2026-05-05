Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé

Quimperlé

Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 11:00:00

fin : 2026-08-21 11:45:00

Date(s) :

2026-08-21

Un cheminement à travers 10 années de créations, des œuvres de jeunesse aux œuvres spécialement créées pour cette exposition quimperloise.

Visite tout public. Tous les vendredis à 11h du 22 mai au 25 octobre. .

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses

L’événement Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS