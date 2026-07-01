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Visite accompagnée de l’exposition Profondeur de champ, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers

samedi 3 octobre 2026 · Pavillon Blanc Henri Molina · Colomiers

Visite accompagnée de l’exposition Profondeur de champ, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Pavillon Blanc Henri Molina
Adresse
1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers
Ville
31770 Colomiers
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre

Visite accompagnée de l’exposition Profondeur de champ Samedi 3 octobre, 15h00 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Visite de l’exposition collective Profondeur de champ avec un médiateur.

Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/
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© Raphaëlle Peria, Les arbres, les fleurs, continuent de grandir sans toi, grattage sur photographie, 100x150cm, 2025

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