Visite accompagnée de l’exposition Profondeur de champ, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers

Informations pratiques

Visite accompagnée de l’exposition Profondeur de champ Samedi 3 octobre, 15h00 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Visite de l’exposition collective Profondeur de champ avec un médiateur.

Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/

Biblis en folie 2026

© Raphaëlle Peria, Les arbres, les fleurs, continuent de grandir sans toi, grattage sur photographie, 100x150cm, 2025