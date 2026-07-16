Visite accompagnée du château fort de Bommiers, Château fort de Bommiers, Bommiers

Informations pratiques

Visite accompagnée du château fort de Bommiers 19 et 20 septembre Château fort de Bommiers Indre

Tarif : 1€ | Gratuit – de 12 ans | Chaussures de marche/bottes recommandées | Durée : 1 h 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte du site au travers de commentaires amateurs sur l’architecture et les grands faits historiques connus depuis le XIIᵉ siècle jusqu’à nos jours.

Pas de visite libre.

Château fort de Bommiers 3 les Minimes 36120 Bommiers Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire – Première enceinte dite basse cour (vestige de muraille avec archères, tour d’angle et douve)

– Deuxième enceinte dite grande cour (Vestige de murailles, châtelet, base de la chapelle, salle souterraine, latrines, base du logis seigneurial…)

– Motte féodale du XIe siècle avec ruines du donjon (XIIe siècle) et deux tours (XIIIe siècle) avec courtine, archères, bretèche et glacière.

Le site est une propriété privée, il ne comprend pas d’aménagements culturels (panneaux d’affichages, tableaux, musée…).

Découverte du site au travers de commentaires amateurs sur l’architecture et les grands faits historiques connus depuis le XIIᵉ siècle jusqu’à nos jours.

@ Bommiers (Licence libre)