Visite accompagnée du musée, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures · La Richardais
Informations pratiques
Visite accompagnée du musée 19 et 20 septembre Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Le samedi et le dimanche matin, de 10h30 à 11h30, une visite accompagnée vous est proposée pour découvrir le Musée Manoli et le travail du sculpteur Pierre Manoli.
Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures 9 rue du Suet, 35780 La Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223187279 http://manoli.org
Visite accompagnée pour découvrir le musée et le travail du sculpteur Pierre Manoli.
© musée manoli
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