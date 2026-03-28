Visite accompagnée du musée, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures · La Richardais

Informations pratiques

Visite accompagnée du musée 19 et 20 septembre Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Le samedi et le dimanche matin, de 10h30 à 11h30, une visite accompagnée vous est proposée pour découvrir le Musée Manoli et le travail du sculpteur Pierre Manoli.

Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures 9 rue du Suet, 35780 La Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223187279 http://manoli.org

Visite accompagnée pour découvrir le musée et le travail du sculpteur Pierre Manoli.

© musée manoli