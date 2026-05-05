Visite accompagnée famille de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé
Visite accompagnée famille de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé dimanche 23 août 2026.
Quimperlé
Visite accompagnée famille de l’exposition Métamorphoses
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 15:45:00
Date(s) :
2026-08-23
Un moment privilégié pour découvrir l’exposition en famille à partir de 5 ans.
Tous les dimanches à 15h du 24 mai au 25 octobre. .
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Visite accompagnée famille de l’exposition Métamorphoses
L’événement Visite accompagnée famille de l’exposition Métamorphoses Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS