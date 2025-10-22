[Visite active] Offranville en marche rapide et course à pied La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier Offranville
samedi 4 juillet 2026 · La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier · Offranville
Informations pratiques
Offranville
[Visite active] Offranville en marche rapide et course à pied
La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’association Offranville Running vous propose de découvrir l’histoire et la nature de la commune d’Offranville lors de deux parcours actifs et conviviaux.
Pas de chronomètre, juste le plaisir de la visite et de l’effort physique!
A 9h, départ du parcours en marche rapide.
A 10h, départ du parcours en course à pieds.
A la fin de votre expérience, partagez un verre de l’amitié avec l’équipe organisatrice et les participants au sein du Parc du Colombier. .
La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier 453 rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 18 53 99 offranville.running@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Visite active] Offranville en marche rapide et course à pied
L’événement [Visite active] Offranville en marche rapide et course à pied Offranville a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Offranville (Seine-Maritime)
- [Causerie Littéraire] Gustave Flaubert et le Pays de Caux La Terrasse Gourmande Offranville 3 juillet 2026
- [Exposition] Jérôme Le Goff et Frédéric Tran Le Colombier, Parc du Colombier Offranville 4 juillet 2026
- [Sport] Gala de Gymnastique aux Agrès Espace Guy de Maupassant Offranville 4 juillet 2026
- [Activité] Jeux de société Médiathèque municipale Jean Arambel Offranville 8 juillet 2026
- [Exposition] Anne Jolly, Corinne Lepicard, Nathalie Petit & Marie-Christine Sergent La Grange au Moulin, Parc du Colombier Offranville 11 juillet 2026