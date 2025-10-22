[Visite active] Offranville en marche rapide et course à pied La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier Offranville

Informations pratiques

Offranville

[Visite active] Offranville en marche rapide et course à pied

La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’association Offranville Running vous propose de découvrir l’histoire et la nature de la commune d’Offranville lors de deux parcours actifs et conviviaux.

Pas de chronomètre, juste le plaisir de la visite et de l’effort physique!

A 9h, départ du parcours en marche rapide.

A 10h, départ du parcours en course à pieds.

A la fin de votre expérience, partagez un verre de l’amitié avec l’équipe organisatrice et les participants au sein du Parc du Colombier. .

La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier 453 rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 18 53 99 offranville.running@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Visite active] Offranville en marche rapide et course à pied

L’événement [Visite active] Offranville en marche rapide et course à pied Offranville a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité