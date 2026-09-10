Visite apéritive Bords de Vienne Limoges
vendredi 25 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite apéritive Bords de Vienne
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 19:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Les bords de Vienne, un incontournable de Limoges ! D’un pont à l’autre, profitez d’une promenade pour découvrir, au fil de l’eau, le patrimoine et l’histoire des Ponticauds.
Avec la complicité de l’Université populaire du Pont Saint-Étienne.
Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance.
– Visite Apéritive d’1h30
– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges ou sur le site internet
– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Visite apéritive Bords de Vienne
L’événement Visite apéritive Bords de Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
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