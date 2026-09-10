Informations pratiques

Limoges

Visite apéritive Bords de Vienne

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Les bords de Vienne, un incontournable de Limoges ! D’un pont à l’autre, profitez d’une promenade pour découvrir, au fil de l’eau, le patrimoine et l’histoire des Ponticauds.

Avec la complicité de l’Université populaire du Pont Saint-Étienne.

Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance.

– Visite Apéritive d’1h30

– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges ou sur le site internet

– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite apéritive Bords de Vienne

L’événement Visite apéritive Bords de Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole