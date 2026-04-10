Aventignan

Visite approfondie

Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 13:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Cette visite d’1h30 au lieu des 50 minutes habituelles s’adresse aux curieux, aux amateurs de Préhistoire, aux spécialistes ou aux amoureux de Gargas qui souhaitent en savoir davantage sur la grotte. La visite a lieu sur le parcours de visite classique mais les visiteurs disposent de plus de temps pour découvrir les peintures et les gravures des grottes.

Réservation obligatoire.

Enfants à partir de 16 ans

17 € par personne Groupe (à partir de 10 pers) 14 €

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Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr

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English :

This 1h30 tour instead of the usual 50 minutes is aimed at the curious, prehistory enthusiasts, specialists or Gargas lovers who want to find out more about the cave. The tour follows the usual route, but visitors have more time to discover the cave paintings and engravings.

Booking essential.

Children aged 16 and over

17 ? per person Groups (10 or more) 14 ?

L’événement Visite approfondie Aventignan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65