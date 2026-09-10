Visite architecturale de l’église orthodoxe roumaine Sainte-Eugénie, Eglise orthodoxe roumaine Sainte-Eugénie, Oullins

Informations pratiques

Visite architecturale de l’église orthodoxe roumaine Sainte-Eugénie 19 et 20 septembre Eglise orthodoxe roumaine Sainte-Eugénie Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre ou guidée de l’église orthodoxe Sainte-Eugénie. Découvrez également une exposition d’icônes byzantines et de costumes traditionnels.

Eglise orthodoxe roumaine Sainte-Eugénie 1 Avenue Georges Clemenceau, 69230 Saint-Genis-Laval Oullins 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Visite découverte de l’église orthodoxe Sainte-Eugénie

©Eglise orthodoxe roumaine