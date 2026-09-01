Informations pratiques

Montpellier

VISITE ARCHITECTURALE DE PIERRESVIVES

pierresvives Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pierresvives|Domaine du Département

Montpellier

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir un bâtiment emblématique signé par la prestigieuse architecte Zaha Hadid.

Cet édifice hors norme où se mêlent courbes et mouvements fluides est une véritable prouesse technique. À la jonction de l’architecture, de l’art et du design, laissez-vous séduire par un circuit de visite original dans ces espaces majestueux.

Durée environ 1h .

pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

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L’événement VISITE ARCHITECTURALE DE PIERRESVIVES Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES