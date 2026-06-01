Visite architecturale du temple du Change, Temple du Change, Lyon

Visite architecturale du temple du Change 19 et 20 septembre Temple du Change Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite du temple du Change

Visite libre

Le bâtiment construit en 1749 sur les plans des architectes Soufflot et Roche a subi de nombreuses transformations en lien avec ses différentes affectations au cours du temps.

Des accueillants seront présents pour vous renseigner et répondre à vos questions sur l’histoire du bâtiment. Une riche documentaion est à la disposition des visiteurs à consulter sur place ou à emporter ainsi que des photos et un diaporama.

Temple du Change Place du Change, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Vieux Lyon Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478341685 http://www.templeduchange.fr Cet édifice du XVIIIe siècle fut réalisé sur des dessins de Soufflot. Délaissé au XIXe siècle, il fut affecté au culte protestant, en novembre 1803. De profondes modifications affectèrent alors le bâtiment. La terrasse fut transformée en remplaçant les degrés par un escalier central raide. La façade correspond aux dispositions du XVIIIe siècle et témoigne d’une forte influence des façades italiennes du XVIe siècle sur une structure “à la française”. La loge du change actuelle demeure un témoin de l’architecture du XVIIIe siècle et un jalon important de la carrière de Soufflot à Lyon. Zone piétonne du vieux Lyon. Métro D station Vieux Lyon et gare SNCF Saint Paul.

Visite du temple du Change

J. BRUGE