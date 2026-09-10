Visite architecturale, L’Arsenal – Jean-Marie Rausch, Metz

Informations pratiques

Visite architecturale 19 et 20 septembre L’Arsenal – Jean-Marie Rausch Moselle

Gratuit sur réservation, limité à 35 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Pour la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, la Maison de l’architecture de Lorraine renouvelle son partenariat avec la Cité musicale-Metz. L’Arsenal Jean-Marie Rausch, chef-d’œuvre de Ricardo Bofill, vous ouvre ses portes pour une visite guidée architecturale.

L’Arsenal – Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0387399200 https://www.citemusicale-metz.fr [{« type »: « link », « value »: « https://cmm.shop.secutix.com/selection/event/seat?perfId=10229948208935&lang=fr »}] Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe à la croisée des genres et des publics. Lieu emblématique de la culture à Metz, il a été totalement réinventé par Ricardo Bofill en 1989 et figure désormais parmi les salles les plus prestigieuses d’Europe. La Grande Salle est notamment reconnue pour ses qualités acoustiques incomparables. Depuis son ouverture, l’Arsenal soutient la création en accueillant des artistes en résidence et propose une programmation riche et diversifiée, autour des musiques symphoniques, baroques, jazz et de la danse. Ensemble patrimonial d’exception, l’Arsenal est doté de trois salles de spectacle, d’une galerie d’exposition photographique, de divers salons de réception et espaces de rencontre. L’Arsenal est également en charge de deux bâtiments classés au titre des Monuments historiques : Saint-Pierre-aux-Nonnains ainsi que la Chapelle des Templiers, datant respectivement des IVe et XIIIe siècles.

Pour la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, la Maison de l’architecture de Lorraine renouvelle son partenariat avec la Cité musicale-Metz. L’Arsenal Jean-Marie Rausch, chef-d’œuvre de…

© Christophe Urbain