Visite artistique au Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan

Dinan

Visite artistique au Musée Yvonne Jean-Haffen

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Après une visite du musée, participez à un atelier d’exploration artistique en compagnie d’Agathe Levesque, Céline Floc’h ou Caroline Pequiman. Chacune leur tour, elles vous feront découvrir leur technique caséine, gouache, gravure, peinture végétale.

A partir de 12 ans

Sur réservation. .

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 90 80

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English :

L’événement Visite artistique au Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme