Visite-atelier Collages marins Honfleur
mercredi 16 septembre 2026 · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Visite-atelier Collages marins
Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Visite-atelier Collages marins
À l’occasion de l’exposition « Soleil rose, orange, rouge », découvrez des œuvres lumineuses et colorées et réalisez votre création artistique. .
Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Visite-atelier Collages marins
Workshop tour: Marine collages
L’événement Visite-atelier Collages marins Honfleur a été mis à jour le 2026-07-03 par Calvados Attractivité
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