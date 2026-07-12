Informations pratiques

Honfleur

Visite-atelier Collages marins

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Visite-atelier Collages marins

À l’occasion de l’exposition « Soleil rose, orange, rouge », découvrez des œuvres lumineuses et colorées et réalisez votre création artistique. .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Visite-atelier Collages marins

Workshop tour: Marine collages

L’événement Visite-atelier Collages marins Honfleur a été mis à jour le 2026-07-03 par Calvados Attractivité