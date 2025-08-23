Visite-atelier Collages marins Honfleur
Visite-atelier Collages marins Honfleur mercredi 16 septembre 2026.
Honfleur
Visite-atelier Collages marins
Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez des œuvres lumineuses et colorées et réalisez votre création artistique sur le thème Collages marins .
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez des œuvres lumineuses et colorées et réalisez votre création artistique sur le thème Collages marins . .
Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 3 21 89 54 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite-atelier Collages marins
For the Soleil rose, orange, rouge exhibition, discover bright and colourful works of art and create your own artistic creation on the theme of Marine collages .
L’événement Visite-atelier Collages marins Honfleur a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Honfleur-Beuzeville
À voir aussi à Honfleur (Calvados)
- Atelier peinture sur céramique ICI Galerie Boutique Honfleur 12 juin 2026
- Concert Chorale Erik Satie Rue de la ville Honfleur 12 juin 2026
- Évasions Bien-être Yoga & Sophrologie Domaine de La Chaumière Honfleur 13 juin 2026
- Visite contée Histoire & Légendes Honfleur 13 juin 2026
- Exposition Ensemble, nous sommes Monet, l’incroyable défi Rue de l’Homme de Bois Honfleur 17 juin 2026