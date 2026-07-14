Visite-atelier Croque Villa Villa des Roches Brunes Dinard

Informations pratiques

Dinard

Visite-atelier Croque Villa

Villa des Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 15:00:00

fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Après une découverte des plus belles villas de la pointe de la Malouine, tu pourras créer ta propre maquette gustative. En

construisant un gâteau-villa , tu pourras te familiariser, de manière gourmande, avec les particularités de l’architecture

balnéaire.

Visite-atelier accessible aux enfants de 6 à 10 ans.

Groupe de 10 enfants maximum.

Autorisation parentale obligatoire (à remplir sur place avant l’atelier).

Durée 1h30

Tarif 7€ par enfant (6 à10 ans)

Lieu de rendez-vous Villa les Roches Brunes, 1 allée des Douaniers 35800 DINARD

Réservation des billets obligatoire avant l’atelier dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables.

Conditions d’annulation

Le service Ville d’art et d’Histoire de la mairie de Dinard se réserve le droit d’annuler l’atelier 24h avant celui-ci s’il y a moins de 3 inscrits. .

Villa des Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Visite-atelier Croque Villa Dinard a été mis à jour le 2026-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme