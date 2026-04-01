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Visite atelier Du fil à l’aiguille, le mouton et sa laine ! Rue du Parc Montbard

Visite atelier Du fil à l’aiguille, le mouton et sa laine ! Rue du Parc Montbard mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Rue du Parc

Adresse : Musée Buffon

Ville : 21500 Montbard

Département : Côte-d'Or

Début : 2026-04-15T14:30:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montbard

Visite atelier Du fil à l’aiguille, le mouton et sa laine !

Rue du Parc Musée Buffon Montbard Côte-d’Or

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22

D’où vient la laine ? Comment transforme-t-on la toison de l’animal en tissu ? Venez en apprendre plus sur cet animal bien connu : le mouton. Après une visite guidée de cette nouvelle exposition temporaire, accompagnée d’observations et d’expériences scientifiques, la laine n’aura plus de secrets pour vous !
à partir de 6 ans
Sur réservation uniquement   .

Rue du Parc Musée Buffon Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 50 42  museeparcbuffon@montbard.fr

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English : Visite atelier Du fil à l’aiguille, le mouton et sa laine !

L’événement Visite atelier Du fil à l’aiguille, le mouton et sa laine ! Montbard a été mis à jour le 2026-03-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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