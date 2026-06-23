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Visite-atelier en famille Dominos magiques ! Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement

Visite-atelier en famille Dominos magiques ! Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Musée Cantini
Adresse
19 Rue Grignan
Ville
13006 Marseille 6e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Marseille 6e Arrondissement

Visite-atelier en famille Dominos magiques !

Mercredi 8 juillet 2026 de 14h à 17h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Rendez-vous au Musée Cantini pour une visite-atelier.Enfants
Atelier création jeu (écriture, peinture, bois).

• À partir de 7 ans
• Durée 3h
• Sur réservation (pour les rendez-vous du mois d’août ouverture des réservations à partir du 16 août)   .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Join us at the Musée Cantini for a workshop tour.

L’événement Visite-atelier en famille Dominos magiques ! Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Ville de Marseille

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