Marseille 6e Arrondissement

Visite-atelier en famille Entre les lignes

Mercredi 8 juillet 2026 de 14h à 16h.

Mercredi 26 août 2026 de 14h à 16h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-26

Rendez-vous au Musée Cantini pour une visite-atelier.Enfants

Atelier graphisme et collage inspiré des œuvres des artistes de l’École du Noûn.



• À partir de 6 ans

• Durée 2h

• Sur réservation (pour les rendez-vous du mois d’août ouverture des réservations à partir du 16 août) .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Musée Cantini for a workshop tour.

L’événement Visite-atelier en famille Entre les lignes Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Ville de Marseille