Visite-atelier en famille Le jardin partagé Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement
Visite-atelier en famille Le jardin partagé Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement jeudi 9 juillet 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Visite-atelier en famille Le jardin partagé
Jeudi 9 juillet 2026 de 14h à 16h.
Jeudi 27 août 2026 de 14h à 16h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-08-27 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-27
Rendez-vous au Musée Cantini pour une visite-atelier.Enfants
Atelier estampe inspiré de l’œuvre de Pierre Alechinsky, l’Aveuglette .
• À partir de 7 ans
• Durée 2h
• Sur réservation (pour les rendez-vous du mois d’août ouverture des réservations à partir du 16 août) .
Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
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L’événement Visite-atelier en famille Le jardin partagé Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Ville de Marseille
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