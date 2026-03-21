Visite & atelier jeune public Place au détournement Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite & atelier jeune public Place au détournement

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Apporte un vieux tee-shirt que tu transformeras afin de lui donner un nouvel usage ou un nouveau look !

.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bring along an old T-shirt that you can transform for a new use or look!

L’événement Visite & atelier jeune public Place au détournement Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay