Visite & atelier jeune public Ta première dentelle Rue Raphaël Le Puy-en-Velay
Visite & atelier jeune public Ta première dentelle Rue Raphaël Le Puy-en-Velay mardi 25 août 2026.
Visite & atelier jeune public Ta première dentelle
Rue Raphaël RDV au Centre d’enseignement de la dentelle aux fuseaux Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Accompagné.e par deux dentellières, réalise ta première dentelle sens nœuds ni prise de tête ! Par le Centre d’enseignement de la dentelle aux fuseaux du Puy-en-Velay.
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Rue Raphaël RDV au Centre d’enseignement de la dentelle aux fuseaux Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Accompanied by two lacemakers, make your first lace without knots or headaches! By the Puy-en-Velay bobbin lace teaching center.
L’événement Visite & atelier jeune public Ta première dentelle Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay