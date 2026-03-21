Visite & atelier jeune public Ta première dentelle Rue Raphaël Le Puy-en-Velay

Visite & atelier jeune public Ta première dentelle

Rue Raphaël RDV au Centre d’enseignement de la dentelle aux fuseaux Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Accompagné.e par deux dentellières, réalise ta première dentelle sens nœuds ni prise de tête ! Par le Centre d’enseignement de la dentelle aux fuseaux du Puy-en-Velay.

.

Rue Raphaël RDV au Centre d’enseignement de la dentelle aux fuseaux Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by two lacemakers, make your first lace without knots or headaches! By the Puy-en-Velay bobbin lace teaching center.

L’événement Visite & atelier jeune public Ta première dentelle Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay