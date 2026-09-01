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AGENDA · Concarneau

Visite-atelier l’art du vitrail Concarneau

samedi 19 septembre 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Eglise de beuzec-Conq
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Visite-atelier l’art du vitrail

Eglise de beuzec-Conq Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

L’église de Beuzec-Conq présente de magnifiques vitraux signés Marguerite Huré, élève de Maurice Denis. Venez découvrir l’histoire et les restaurations réalisées en 2025 et à venir sur ces œuvres uniques.
Puis essayez-vous à la technique du vitrail avec un guide-conférencier.

Rendez-vous à l’église de Beuzec-Conq.
Réservation conseillée / durée visite + atelier 1h30 / Tout public   .

Eglise de beuzec-Conq Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

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English :

L’événement Visite-atelier l’art du vitrail Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA

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