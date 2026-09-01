Visite-atelier l’art du vitrail Concarneau
samedi 19 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Visite-atelier l’art du vitrail
Eglise de beuzec-Conq Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
L’église de Beuzec-Conq présente de magnifiques vitraux signés Marguerite Huré, élève de Maurice Denis. Venez découvrir l’histoire et les restaurations réalisées en 2025 et à venir sur ces œuvres uniques.
Puis essayez-vous à la technique du vitrail avec un guide-conférencier.
Rendez-vous à l’église de Beuzec-Conq.
Réservation conseillée / durée visite + atelier 1h30 / Tout public .
Eglise de beuzec-Conq Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement Visite-atelier l’art du vitrail Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA
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